​Тенге торгуется выше 345 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 345,63 тенге, показав снижение на 0,67 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $21,35 млн., показав снижение на $49,65 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:15 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $74,33 за баррель. Как писал Reuters, котировки ускорили рост после того, как управление энергетической информации (EIA) сообщило в среду вечером, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились сильнее прогнозов - на 6,1 млн. баррелей до 404,94 млн.

Рубль дорожал на торгах среды после существенных потерь днём ранее из-за негативных комментариев американского президента Дональда Трампа в отношении России, а также очередных санкционных инициатив со стороны законодателей США. Поддержку же ему обеспечили продажи экспортной выручки под уплату НДПИ, а также позитивная динамика валют развивающихся стран.