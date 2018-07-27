​Тенге держится у отметки 346 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в пятницу составил 345,84 тенге, показав рост на 0,21 тенге относительно результатов утренней сессии в четверг.

Объем торгов по итогам утренней сессии в пятницу составил $53,3 млн., показав рост на $31,95 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в четверг.

На 11:15 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $74,55 за баррель. Как писал Reuters, в начале торговой сессии в четверг котировки $74,83 впервые за 10 дней на фоне снижения запасов в США и за счёт приостановки экспорта сырья Саудовской Аравией.

С утра четверга рубль демонстрировал отрицательную динамику к доллару, утратив поддержку от выплаты НДПИ экспортёрами. Сглаживать снижение их активности после пика налоговых выплат рублю помогала относительно дорогая нефть, а также в целом нейтральный текущий внешнеполитический новостной фон. Против рубля, тем не менее, продолжают играть ежедневные покупки валюты российским Центробанком для Минфина и ряд других факторов.