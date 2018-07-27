Осадки ожидаются в восточных областях страны
Сильные дожди обещают синоптики на выходных в нескольких регионах
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Казгидромет представил прогноз погоды на выходные.

В северных областях страны, несмотря на кратковременные осадки, ожидается теплая погода до плюс 25-30 градусов. На юго-западе республики температура поднимется до плюс 40-42 градусов. В восточной половине Казахстана ожидаются кратковременные дожди, возможно выпадение града, шквалистое усиление ветра и колебание температуры воздуха.

В Алматы в выходные ожидаются сильные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит плюс 28-30 градусов, ночью плюс 16-18 градусов.

В Астане в эти выходные синоптики прогнозируют переменную облачность, днем температура составит до плюс 25 градусов и до 15 градусов тепла ночью.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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