В Kcell сменился главный исполнительный директор

Райнера Ратгебера назначили новым главным исполнительным директором Kcell, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи. Ратгебер сменит Арти Отса, который занимал эту должность с 2014 года.

«Мы очень рады, что Райнер займет должность исполнительного директора Kcell. Его огромный международный опыт в телекоммуникационном секторе на разных рынках будет очень способствовать росту и развитию Компании», – приводятся в сообщении слова председателя совета директоров АО «Кселл» Ян Эрик Рудберг.

Райнер Ратгебер сменит Арти Отса, который являлся главным исполнительным директором с 2014 года. До прихода в Kcell Ратгебер занимал руководящие должности в таких компаниях как Ufone, Etisalat, Deutsche Telekom AG и T-Mobile International AG.