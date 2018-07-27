Новым руководителем компании стал Райнер Ратгебер
В Kcell сменился главный исполнительный директор
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Райнера Ратгебера назначили новым главным исполнительным директором Kcell, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи. Ратгебер сменит Арти Отса, который занимал эту должность с 2014 года.

«Мы очень рады, что Райнер займет должность исполнительного директора Kcell. Его огромный международный опыт в телекоммуникационном секторе на разных рынках будет очень способствовать росту и развитию Компании», – приводятся в сообщении слова председателя совета директоров АО «Кселл» Ян Эрик Рудберг.

Райнер Ратгебер сменит Арти Отса, который являлся главным исполнительным директором с 2014 года. До прихода в Kcell Ратгебер занимал руководящие должности в таких компаниях как Ufone, Etisalat, Deutsche Telekom AG и T-Mobile International AG.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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