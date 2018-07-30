​Тенге ослаб до 347 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 346,98 тенге, показав рост на 1,14 тенге относительно результатов утренней сессии в пятницу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $72,35 млн., показав рост на $19,05 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:15 по времени Астаны сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $74,29 за баррель. Как писал Reuters, в начале торговой сессии в четверг котировки достигали $74,83 впервые за 10 дней на фоне снижения запасов в США и за счёт приостановки экспорта сырья Саудовской Аравией.

Рубль завершил пятничные торги в плюсе на фоне закрытия длинных валютных позиций, сформировавшихся в первой половине недели под ухудшение новостного фона из США. Пятничные новости и события при этом в целом были нейтральны, хотя положительные комментарии Путина в отношении его коммуникации с Трампом помогли укреплению рубля.