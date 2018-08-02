Группа KAZ Minerals приобрела медный проект Баимская в России

Группа KAZ Minerals объявила о приобретении медного проекта Баимская в Чукотском автономном округе России, сообщает пресс-служба компании. Сумма сделки составила $900 млн, которая будет выплачиваться денежными средствами и акциями компании.

«Баимская – одна из крупнейших в мире неосвоенных медных площадей с потенциалом создания масштабного низкозатратного медного производства на базе рудника открытого типа», – говорится в пресс-релизе компании.

Запасы полезных ископаемых на данной площади оцениваются в 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота. Предположительный среднегодовой объем производства в первые десять лет составляют 250 тыс. тонн меди и 400 тыс. унций золота с примерным сроком жизни рудника в 25 лет.

KAZ Minerals – медедобывающая компания, акции которой котируются на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах.