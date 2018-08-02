Минздрав планирует охватить прививками 95% детей

Первые прививки можно будет получить уже в первые четыре дня жизни
Минздрав утвердил санитарно-эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению, сообщает Казинформ.
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