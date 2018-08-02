Первые прививки можно будет получить уже в первые четыре дня жизни
Минздрав планирует охватить прививками 95% детей
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Минздрав утвердил санитарно-эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению, сообщает Казинформ.

Согласно правилам, оптимальный уровень охвата детей и подростков профилактическими прививками в сроки, утвержденные постановлением № 2295, составляет не менее 95 процентов. В документе также указывается, что прививки от вирусного гепатита «В» и туберкулеза ребенок может получить в первые четыре дня жизни, а вакцину от полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции типа b - начиная с двух месяцев.

Кроме того, в правилах говорится, что ранее не привитый ребенок или ребенок, у которого отсутствуют сведения о вакцинации, прививается первичным вакцинальным комплексом - против туберкулеза, полиомиелита, пневмококка, вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи и паротита. При наличии диагностических препаратов проводится предварительное изучение иммунного статуса ребенка или взрослого.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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