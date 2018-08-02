Минздрав планирует охватить прививками 95% детей

Согласно правилам, оптимальный уровень охвата детей и подростков профилактическими прививками в сроки, утвержденные постановлением № 2295, составляет не менее 95 процентов. В документе также указывается, что прививки от вирусного гепатита «В» и туберкулеза ребенок может получить в первые четыре дня жизни, а вакцину от полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции типа b - начиная с двух месяцев.

Кроме того, в правилах говорится, что ранее не привитый ребенок или ребенок, у которого отсутствуют сведения о вакцинации, прививается первичным вакцинальным комплексом - против туберкулеза, полиомиелита, пневмококка, вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, краснухи и паротита. При наличии диагностических препаратов проводится предварительное изучение иммунного статуса ребенка или взрослого.