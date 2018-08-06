Количество зарегистрированных автомобилей на газе выросло почти в половину

В первой половине этого года органы МВД поставили на учёт 89 592 автомобиля с газобаллонным оборудованием, что на 44,5% больше аналогичных показателей 2017 года. В результате доля автомобилей на газе сосавила 15,9% от общего числа зарегистрированных автомобилей, сообщает пресс-служба Ассоциации казахстанского автобизнеса.

По данным АКАБ, каждый месяц в Казахстане регистрируют в среднем 15 тысяч автомобилей на газе. Самые популярные легковые автомобили - Toyota Camry, Daewoo Nexia и Opel Vectra, а самая популярная коммерческая техника – ГАЗ «Газель», УАЗ 3909, ГАЗ 53.

В АКАБ также сообщили, что стоимость литра сжиженного газа на заправках страны колеблется в коридоре 55-80 тенге: «Предельная оптовая цена, регулируемая министерством энергетики, на сегодняшний день существенно ниже не только экспортной, но и оптовой цены в приграничных странах. Учитывая этот факт и рост популярности газовых автомобилей, стоимость автогаза в ближайшем будущем будет подвергаться высокой волатильности».

Чаще всего на газ переводят автомобили старше трех лет. Большая часть зарегистрированных за полугодие автомобилей была возрастом от 10 до 20 лет (30 498 единиц), также было зарегистрировано 27 784 автомобилей возрастом от 3 до 10 лет, а на технику старше 20 лет приходится 24 822 регистрации.

Большая часть зарегистрированных автомобилей на газе принадлежит физическим лицам, тогда как на долю юридических лиц приходится всего 5,5% регистрации.

В региональном разрезе лидируют области с минимальными ценами на газ – Мангыстауская, Актюбинская, Туркестанская области, включая Шымкент, а также Астана.