Количество погибших в результате него увеличилось до 91 человека
Граждане Казахстана не пострадали из-за землетрясения в Индонезии - МИД
фото с сайта bbc.co.uk

По предварительным данным, граждан Казахстана среди погибших и пострадавших в результате сильного землетрясения в Индонезии нет, сообщает МИА «Казинформ».

«Мы находимся на постоянной связи с индонезийскими властями. В случае поступления информации, сообщим дополнительно», – заявили в пресс-службе министерства иностранных дел. По последним данным, число погибших в результате сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 91 человека и может вырасти еще.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, в воскресенье на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам, численность которого составляет 319 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

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