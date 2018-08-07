Закрывается единственная в Казахстане Школа диабета

Фонд диабетического просвещения сообщил о закрытии единственной в Казахстане Школы диабета для пациентов с этим заболеванием с 1 сентября 2018 года. Решение было принято после того, как фонд не смог найти средства на финансирование работы школы.

С самого начала своего существования – с 2013 года – Школа диабета функционировала за счет спонсорских средств. В прошлом году управление здравоохранения Алматы впервые профинансировало полгода работы школы через размещение соцзаказа:

«Годовое содержание школы – 12 миллионов тенге. Это аренда помещения, сдача анализов, словом, полное содержание. Наша школа – единственная на всю страну школа, работающая по утвержденной Минздравом Казахстана методике, согласно международным рекомендациям. К нам едут со всего Казахстана люди, которые хотят научиться управлять своим заболеванием, эффект обучения очень высокий, но пять лет школа существовала только за счет спонсоров», – рассказала Vласти президент Фонда диабетического просвещения Наталья Тукалевская.

По ее словам, с июля 2018 года Школа работает бесплатно: инструкторы и врачи продолжают проводить занятия, расходные материалы сотрудники школы и фонда приносят из дома.

«В этом году соцзаказ должен был пройти в феврале, сейчас – август. Мы собираем деньги, просим тех, кто традиционно поддерживал нас, но они не могут поддерживать каждый год один и тот же проект, у них свои нормативы и правила. В итоге с июля месяца мы работаем без копейки денег: нам нечем заплатить аренду, нечем заплатить инструкторам и врачам за занятия с пациентами, нам не на что купить тест-полоски для анализов – мы приносим свои из дома. Мы вынуждены ее закрыть», – сообщила она.

В этом году соцзаказ управления также мог оплатить полгода работы школы. Как объяснила Тукалевская, причина, по которой, соцзаказ не реализован – сбой в портале госзакупок:

«Там сбой в портале. Они (в управлении здравоохранения – V) не могут сделать протокол закрытия этого соцзаказа, больше месяца бьются. В пятницу они наконец-то написали в Минфин. Если они нам этот соцзаказ дадут в октябре – он кому нужен? Нам эти месяцы надо как-то прожить. Ладно, мы поработаем бесплатно, врачи поработают бесплатно, но за аренду нужно платить <…> Если мы найдем на два месяца средства, чтобы компенсировать расходы за июль и оплатить за август, то мы еще подождем этот соцзаказ. Арендодатели нас уже предупредили, что они больше терпеть не будут».

За пять лет работы школу посетили более 2500 пациентов с диагнозом «диабет». Как показывают лабораторные исследования, 87% пациентов улучшили показатели уровня сахара крови после прохождения обучения в школе.

По официальным данным в Казахстане насчитывается 320 тысяч больных диабетом. В прошлом году Vласть сделала большой материал о диабете: «Мы растим диабет с детства», где мы рассказывали о том, почему статистика ошибается — людей с этим заболеванием намного больше.