​В августе могут временно запретить ввоз российского бензина в Казахстан

Вице-министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил во вторник, что временный запрет на ввоз бензина железнодорожным транспортом из РФ может вступить в силу в августе.

Акчулаков сообщил журналистам, что у Казахстана есть право вводить периодически конвенционный запрет на ввоз определенного вида продукта из индикативного баланса железнодорожным транспортом в рамках ранее достигнутых договоренностей с Российской Федерацией.

Он уточнил, что такое решение связано с тем, что в Казахстане переизбыток бензина марки АИ 92 на рынке. «С Россией, с нашими товарищами, с министерством энергетики, мы заранее это обсуждали, для них это не новость. Этот приказ сейчас находится на согласовании и регистрации в министерстве юстиции. Как только он выйдет, он начнет свое применение. Я ожидаю, что это будет, наверное, ближе к 10 августа», – сказал Акчулаков.

По его словам, приказ вступит в силу через десять дней после регистрации, железнодорожные станции обоих стран будут об этом уведомлены. Ранее сообщалось, что данный запрет предполагается ввести на три месяца.