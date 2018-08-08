​Тенге держится у отметки в 348 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $39,45 млн., показав рост на $7,1 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:15 по времени Астаны октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $74,62 за баррель. Как пишет Reuters, котировки остаются стабильными в среду на фоне публикации данных о росте запасов сырья в США и сообщений о введении санкций в отношении Ирана - третьего по размерам добычи углеводородов участника ОПЕК. Росту нефти во вторник способствовало небольшое восстановление спроса со стороны Китая, который сокращался на протяжении предыдущих двух месяцев.

Рубль укреплялся на торгах вторника благодаря улучшению настроя инвесторов в отношении рискованных активов. Этому способствовала публикация положительной корпоративной финансовой отчётности в США, которая обеспечила поддержку глобальным фондовым рынкам. Вместе с этим на них влияли сообщения о будущей встрече турецкой делегации с политическим руководством США, во время которой они будут обсуждать возможность урегулирования напряжённости в двухсторонних отношениях