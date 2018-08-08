Сменился глава Казахстанского фонда гарантирования депозитов

Председателем Казахстанского фонда гарантирования депозитов (KDIF) назначен Нурлан Абдрахманов, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу фонда.

«С 6 августа решением единственного акционера - Национального банка Республики Казахстан - председателем АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» назначен Абдрахманов Нурлан Алмасович. Тем же решением Н. Абдрахманов назначен членом совета директоров АО «КФГД», – говорится в сообщении.

Нурлан Абдрахманов с 2007 года возглавлял подразделения Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. С 2011 года и до настоящего времени занимал должность директора департамента методологии финансового рынка Национального банка.