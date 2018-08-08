Пост занял бывший директор департамента методологии финансового рынка Нацбанка
Сменился глава Казахстанского фонда гарантирования депозитов
фото с сайта Казинформ

Председателем Казахстанского фонда гарантирования депозитов (KDIF) назначен Нурлан Абдрахманов, сообщает Казинформ со ссылкой на пресс-службу фонда.

«С 6 августа решением единственного акционера - Национального банка Республики Казахстан - председателем АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» назначен Абдрахманов Нурлан Алмасович. Тем же решением Н. Абдрахманов назначен членом совета директоров АО «КФГД», – говорится в сообщении.

Нурлан Абдрахманов с 2007 года возглавлял подразделения Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. С 2011 года и до настоящего времени занимал должность директора департамента методологии финансового рынка Национального банка.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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