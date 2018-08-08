Найдена критическая уязвимость в казахстанской системе документооборота - ЦАРКА

Система используется многими нацкомпаниями
В ходе исследований специалистами по цифровой безопасности обнаружена критическая уязвимость в системе документооборота «Documentolog», сообщается на странице Центра анализа и расследования кибер атак (ЦАРКА) в Facebook. Данная система используется во многих крупных национальных компаниях.
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