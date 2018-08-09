​В КТЖ установили причину схода грузового поезда на участке пути Сары-Шаган - Шыганак

НК «Казахстан Темир Жолы» завершила служебное расследование причин схода грузовых вагонов, который произошёл 31 июля на участке пути Сары-Шаган - Шыганак. Согласно его результатам, инцидент произошёл из-за излома боковой рамы в 28-м вагоне грузового поезда, сообщает пресс-служба нацкомпании.

Расследование происшествия, по словам пресс-службы, проводилось с участием специалистов НК «КТЖ», представителей украинского предприятия «Азовэлектросталь» и ТОО «Исткомтранс». «По итогам расследования, причиной схода стал излом боковой рамы в 28-ом вагоне грузового поезда из-за наличия литейных дефектов, допущенных при изготовлении рамы в 2009 году на заводе «Азовэлектросталь». Собственник вагона - ТОО «Исткомтранс», - говорится в сообщении.

НК «КТЖ» предъявила собственнику вагона - ТОО «Исткомтранс» - весь ущерб от схода поезда. Ранее председатель правления Пассажирских перевозок Арман Султанов заявлял, что после инцидента была произведена задержка 5 поездов. Вскоре в НК «КТЖ» за выплатой компенсаций обратились 1400 человек, которым было выплачено порядка 4,5 млн. тенге.