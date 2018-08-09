​Тенге установил очередной антирекорд последних двух лет

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $467,6 млн., показав рост сразу на $428,15 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:20 по времени Астаны октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $72,45 за баррель. Как сообщал Reuters, в среду котировки потеряли порядка 3% из-за опасений сокращения поставок из Ирана, к которому может привести возобновление санкций со стороны США. Снижению стоимости нефти также способствовала эскалация торгового конфликта между Китаем и США, которая может серьёзно ударить по китайскому внутреннему спросу.

Как писало издание The Bell, публикация американского санкционного законопроекта накануне, в котором обнаружилось предложение ввести санкции против российских госбанков, вызвала на российском рынке самый сильный шок с момента апрельских санкций. На закрытии Московской биржи доллар впервые почти с 2016 годастоил больше 65 рублей, евро — больше 75, Сбербанк — подешевел до апрельского минимума. Нащупал ли на этом рубль дно, станет ясно после торгов четверга, полагает издание.

Никаких новых предложений в санкционном законопроекте не было. Кроме того, издание указывает на отсутствие крепкого подтверждения его подлинности - на сайте Конгресса США проект до сих пор не опубликован. «Судя по всему, инвесторы перед началом бегства хотели своими глазами удостовериться, что американские сенаторы предлагают ввести жесткие санкции против российских госбанков, о которых во вторник предупредил Barclays», - объяснило The Bell нервозность на российском рынке.

Если санкции будут введены в более мягком варианте, чем это указано в законопроекте, можно ожидать колебаний рубля в диапазоне 65-70 руб./$, рассказал изданию аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Но он надеется, что минфин США даст на самые радикальные предложения негативный отзыв. Впрочем, предсказать глубину и длительность падения рубля сложно, резюмирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: ведь оно объясняется не экономическими факторами.