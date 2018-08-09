​Организаторам митинга за реформу МВД прислали отказы на 32 запроса по поводу его проведения

Акимат Алматы прислал отказ в ответ на 32 запроса о проведении митинга за реформу МВД, которые активисты направили городским властям в начале августа. Организаторы митинга намерены переформулировать запросы, включив в них требование предоставить альтернативную площадку в связи с ремонтом в сквере за кинотеатром Сары-Арка, рассказал корреспонденту Vласти гражданский активист Альнур Ильяшев.

«Нам дали отказы [по проведению митинга по вопросам реформы МВД Казахстана] с 11 августа по 11 сентября включительно. Чтобы дать возможность акимату исправить ошибку - согласно закону о порядке организации и проведения мирных собраний, (в связи с началом ремонтных работ - V) они должны были предоставить нам альтернативную площадку - мы скорректировали вопрос, чтобы они потом не говорили, что мы не подымали этот вопрос, а сами они про такую возможность забыли», - рассказал Ильяшев.

Сейчас организаторы скорректировали запросы, включив туда пункт с требованием предоставить альтернативную площадку. Они охватят период с 20 августа по 11 сентября. Вметсе с этим активисты запросили у акимата копию постановления о запрете митинга, чтобы знать, кто его подписывал, как принималось решение по нему, чем он мотивировалось и т. д.

Ряд правозащитников также предложил им помощь в подготовке судебного заявления на обжалование действий акимата. «Мы предполагаем, что эти процессы будут проиграны. Но нужно зафиксировать, что мы обращались в суд», - подчеркнул Ильяшев.

До этого организаторы отправляли запрос в акимат по поводу начала ремонта площади за Сары-Аркой. В своём ответе акимат написал, что ремонтные работы в сквере за кинотеатром Сары-Арка начались 5 августа. Но, по словам активиста, фактически они производились 4 августа: «Получается, что работы были начаты без разрешительной документации. Мы сейчас думаем написать в прокуратуру, чтобы выяснить, насколько законно были выполнены строительные работы. Потому что там установлен свой порядок, нужны согласования, ещё что-то. Это же не аварийная ситуация, там нет пролегающих труб, чтобы можно было экстренно начать какие-то работы».

Ильяшев подчеркнул, что организаторы митинга продолжат активность, потому что перед ними стоит вопрос о формировании политической культуры. «А как она будет формироваться, если нам не дают выполнить элементарных вещей? Мы же не говорим, что мы выступаем против кого-то. Даже в своём обращении мы писали, что готовы провести мероприятие с Нур Отаном и прочими организациями, чтобы они только согласовали с нами тему выступлений. Просто проблема назрела и, к сожалению, на протяжении длительного времени ею никто не занимался. А такие трагически ситуации вынуждают людей задуматься.

В начале августа алматинские активисты подали 32 заявления на проведение митинга за реформу МВД - с 11 августа до 11 сентября. Идея о проведении митингов за реформу правоохранительной системы Республики Казахстан возникла после убийства фигуриста Дениса Тена, которого ударили ножом 19 июля в центре Алматы.

Спустя несколько дней после убийства Дениса Тена активисты уже подавали заявку на проведение митинга в сквере за кинотеатром «Сары Арка» днем 4 августа. Они получили отказ, обоснованный тем, что в этот день в этом месте будут проходить мероприятия, приуроченные ко Дню спорта (сам праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье августа).

Мероприятие, приуроченное ко Дню спорта, проходило 4 августа в сквере, несмотря на то, что там уже начались ремонтные работы.

Сквер за кинотеатром «Сары Арка» определен маслихатом Алматы как место для проведения митингов и собраний, в иных местах их проводить не разрешается. При этом митинги, в соответствии с законодательством, должны быть санкционированы администрацией города - заявка на проведение митинга подается за десять дней до его проведения.