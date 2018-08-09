​Нацбанк связал падение тенге со снижением цен на нефть и ужесточением санкций в отношении России

Национальный банк объяснил падение тенге ужесточением санкций в отношении России и снижением цен на нефть. За торговую сессию четверга курс национальной валюты ослаб на 1,6% до 354,06 за доллар. Регулятор при этом воздреживается от вмешательства в процесс образования курса, сообщает пресс-служба регулятора.

«Поводом к ослаблению рубля стала информация о новом законопроекте сенаторов США об антироссийских санкциях, который предусматривает ограничения на финансирование государственного долга Российской Федерации и на сделки с имуществом ряда ведущих российских банков», - говорится в сообщении Нацбанка.

Нынешняя ситуация с российским рублем, по словам регулятора, преимущественно объясняется политическими факторами и основывается на ожиданиях участников рынка.

Российский рубль в четверг ослаб на 4,2% (с 63,6 до 66,3 ) по отношению к доллару и на 4,1% (с 73,8 до 76,8) по отношению к евро. Цена на нефть марки Brent снизилась до $72 за баррель на фоне информации о потенциальном введении Китаем пошлин на американские нефтяные продукты.

«В настоящее время курсообразование происходит без участия Национального банка Казахстана. Национальный банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге», - заявили в пресс-службе.