Мир за ночь. 9-10 августа 2018 года

Несколько источников сообщили СМИ о достижении повторного перемирия между Израилем и палестинским военным движением «Хамас». Президент Украины Петр Порошенко планирует внести на рассмотрение поправки к Конституции. В международном аэропорту Турции Ататюрк столкнулись 2 самолета, пострадавших нет. В Великобритании оценивают расходы полиции на расследование дела Скрипаля в 10 млн фунтов. В России на строительстве федеральной дороги обнаружили поселение эпохи неолита.

Израиль и палестинское военизированное движение «Хамас», контролирующее Сектор Газа, повторно договорились о перемирии. Об этом узнали несколько СМИ из разных источников. По словам одного из них, перемирие началось в четверг, 9 августа. Ранее о перемирии Израиля с «Хамасом» сроком на пять лет СМИ сообщали 8 августа. Однако вечером того же дня стороны нарушили режим прекращения огня: израильские военные утверждали, что зафиксировали пуски порядка 70 ракет из Сектора Газа. В ответ на это Израиль атаковал более 140 военных объектов в Секторе Газа.

Президент Украины Петр Порошенко планирует внести на рассмотрение Верховной рады поправки к Конституции о стремлении страны вступить в Евросоюз и НАТО. «Изменения к Конституции в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Европейский Союз и в НАТО давно назрели. Мной подготовлены поправки к основному закону, которые подам на рассмотрение украинского парламента с началом нового политического сезона»,— написал он в Facebook.

18 ноября 2017 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина пока не готова стать новым членом альянса. Он пояснил, что для вступления в НАТО стране необходимо реформировать оборонные структуры, избавиться от коррупции и укрепить демократические институты.

Самолет марокканской авиакомпании Royal Air Moroc столкнулся в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле с лайнером турецкой авиакомпании Turkish Airlines. По данным СМИ, пострадавших нет. Отмечается, что марокканский самолет, совершавший рейс Стамбул – Касабланка, во время руления при подготовке к взлету задел хвостовую часть турецкого Boeing-777, который стоял у терминала, готовясь к приему пассажиров на рейс в Афины. Оба лайнера получили незначительные повреждения. Пассажиры Turkish Airlines были отправлены в Афины другим самолетом. Начато расследование инцидента.

Расходы полиции графства Уилтшир, расследующей отравления в городах Солсбери и Эймсбери, оцениваются в £10 млн. По данным издание Salisbury Journal, £7 млн потребуется для оплаты работы полицейских из 40 других отделов. Еще £1,3 млн пойдут на выплату сверхурочных для полиции Уилтшира. В £347 тыс. обошлись полицейские машины, которые пришлось уничтожить в качестве меры предосторожности после инцидентов. На что пойдет оставшаяся сумма денег, не уточняется. По словам представителя полиции Ангуса Макферсона, британское правительство уже пообещало выделить дополнительно £4,1 млн на покрытие затрат полицейских.

4 марта в Солсбери были госпитализированы в критическом состоянии бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как утверждает британская полиция, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Юлия Скрипаль была выписана из больницы 10 апреля, ее отец — 18 мая.

Археологи обнаружили поселение эпохи неолита на месте строительства федеральной автомобильной дороги «Сортавала». «Без сомнения можно сказать, что это уникальный памятник культуры периода неолита, подобных материалов в распоряжении наших ученых еще не было. По характеру найденных артефактов можно утверждать, что их происхождение – это 2400-2100 годы до нашей эры. То есть находкам на сегодняшний день, предположительно, уже около 5 тысяч лет», — отметил сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера), руководитель экспедиции Дмитрий Герасимов.