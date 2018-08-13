Тенге упал до 363,15 за доллар

По итогам утренних торгов в понедельник, 13 августа, средневзвешенный курс доллара составил 363,15 тенге, показав рост на 6,62 тенге относительно результатов утренних торгов в минувшую пятницу. Таким образом, тенге меньше чем за неделю дважды обновил антирекорд с февраля 2016 года.

Объем торгов в понедельник на утренней сессии в понедельник составил $411,45 млн., увеличившись на 269,9 млн по сравнению с объемами утренних торгов в пятницу.

В минувший четверг Национальный банк объяснил падение тенге ужесточением санкций в отношении России и снижением цен на нефть. В течение вчерашней торговой сессии курс национальной валюты ослаб на 1,6% до 354,06 за доллар на фоне падения российского рубля на 4,2% до 66,3 к доллару и снижения стоимости котировок на 3% до $72 за баррель.

Издание The Bell в тот же день писало, что публикация американского санкционного законопроекта в среду, предлагающего ввести санкции против государственных банков и государственного долга России, вызвала на российском рынке самый сильный шок с момента апрельских санкций.

Вслед за этим появилась информация о том, что с 22 августа США собираются вводить новые санкции против России за отравление Сергея и Юлии Скрипалей. Это будет происходить в два раунда, второй из которых, наступающий спустя три месяца, может запретить полёты авиакомпании «Аэрофлот» в Америку и остановить почти всю торговлю между странами.

В результате, во время утренних торгов в четверг биржевой курс доллара достиг отметки в 66,73 рубля – впервые с начала августа 2016 года. Тем не менее, как пишет Reuters, рубль предпринимал попытки сократить потери - участники рынка объясняют это возможной продажей сильно подорожавшей валюты экспортерами и фиксацией прибыли в спекулятивных позициях. Благодаря этому к 20:30 по времени Астаны пара рубль-доллар с расчётами завтра была вблизи 66,12, показывая 0,9% снижение со времени закрытия предыдущих торгов.

Аналитики считают, что при отсутствии новых негативных новостей паника прекратится до 22 августа, а рубль и корпоративный сектор России начнут медленно восстанавливаться. Если прогнозы окажутся верными, рынкам остается ждать ответных мер со стороны России и привыкать к курсу доллара по 66-67 рублей, пишет The Bell.