По его словам, Куат Туманбаев «не имеет морального права занимать такую высокую должность»
​Даниал Ахметов поднял вопрос об отставке акима Усть-Каменогорска
Виктор Абакумов/yk-news.kz

В ходе заседания в областном акимате Восточно-Казахстанской области, глава региона Даниал Ахметов предложил акиму Усть-Каменогорска Куату Тумабаеву уйти в отставку на фоне судебного процесса по делу о смертельном ДТП, сообщает Y-K.news.kz.

«Я считаю, что Куат Тумабаев не имеет морального права занимать такую высокую должность. Я предложил написать ему заявление об уходе по собственному желанию», – сказал Ахметов.

В Усть-Каменогорске продолжается судебный процесс о смертельном ДТП. В апреле 2018 года заместитель акима Риддера Бауржан Курманбаев находился за рулём машины в состоянии алкогольного опьянения, в результате ДТП под колеса машины попал 18-летний житель Риддера – Евгений Смольников. Вместе с Курманбаевым в машине находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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