​Дизайн-студия levelstudio реализует бесплатно общественный проект

Компания levelstudio объявила о конкурсе на бесплатную реализацию дизайн-проекта для некоммерческих, общественных и благотворительных организаций. Заявки принимаются до 18 августа.

Акция levelstudio – это часть социальной ответственности компании, так называемый принцип «pro-bono». К участию в конкурсе приглашаются организации со всего Казахстана. Главный критерий отбора – проект должен решать социальные проблемы или проблемы уязвимых слоев населения:

В рамках повышения уровня социальной ответственности компании, levelstudio вводит принцип «pro-bono». «Pro bono» (от лат. pro bono publico «ради общественного блага») — оказание профессиональной помощи благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям на безвозмездной основе. В 2018 году ребята готовы сделать один дизайн-проект бесплатно. Все что нужно сделать – отправить описание своего проекта им на почту. Проект может быть любого масштаба и назначения, но в идеале должен решать социальные проблемы и проблемы уязвимых групп населения (маломобильных групп, пенсионеров, многодетных/молодых семей, школьников, студентов и т.д.)», – говорится в сообщении компании.

Результат отбора будет объявлен на их странице в Instagram. Присылайте свои заявки на почтовый адрес info@levelstudio.kz до 18 августа».

Интервью с архитектором и основателем дизайн-студии Levelstudio Бекзатом Аманжолом