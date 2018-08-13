Вице-министр по делам религии и гражданского общества подал в отставку

«Постановлением правительства Республики Казахстан Нукенов Абзал Нукенович освобожден от должности вице-министра по делам религий и гражданского общества РК согласно поданному заявлению», – говорится на официальном сайте премьера.

40-летний Абзал Нукенов в 2000 году окончил КазНУ им. аль-Фараби по специальности «политология». С 2000 по 2005 годы он руководил сектором идеологического отдела центрального аппарата партии «Отан», затем работал с неправительственными организациями и религиозными объединениями в департаменте внутренней политики Алматы. В сентябре 2006 года Нукенова назначали заместителем акима Ауэзовского района г. Алматы. С 2009 по 2011 годы он возглавлял институт современных исследований Евразийского национального университета им. Л.Гумилева. До назначения в 2016 вице-министром, заведовал Ситуационным центром Совета безопасности РК.

В июне 2018 года президент Казахстана подписал указ о переименовании министерства по делам религий и гражданского общества Казахстана в министерство общественного развития Республики Казахстан. Новому ведомству передали функции и полномочия министерства культуры и спорта по реализации государственной политики в сфере общественного согласия.