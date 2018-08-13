Они требуют признать незаконным отказ в проведении митинга
​Алматинские активисты подготовили иск к акимату Алматы
Фото Жанары Каримовой

Алматинские активисты, неоднократно подававшие в акимат Алматы заявления на проведение мирных митингов за реформу МВД, подготовили иск к акимату города с требованием признать незаконным постановление об отказе на проведение митингов из-за ремонтных работ в сквере за кинотеатром «Сары-Арка», написал на своей странице в Facebook один из активистов Альнур Ильяешев.

«По совету и с непосредственной помощью Ерлана Калиева подготовлен текст иска к акимату г. Алматы с требованием о признании Постановления Акимата г. Алматы от 06.08.2018г. №3\376 об отказе в проведении митинга под предлогом проведения ремонтных работ в сквере за кинотеатром «Сары-Арка» незаконным и устранении всех препятствий к свободному осуществлению гражданами конституционных прав и свобод на проведение мирных митингов в городе Алматы. Все прогнозируют отказ в удовлетворении иска всеми судебными инстанциями. Надежда ничтожна. Но мы решили идти до Верховного суда РК. Нам нужно зафиксировать факт нарушения одного из основных прав человека в демократическом государстве», – написал Ильяшев.

Иск был передан в Бостандыкский районный суд.

«Судью еще не определили, поэтому исходящий номер не поставили. Сегодня вечером должны сообщить имя судьи», – сообщил Альнур Ильяшев в телефонном разговоре с корреспондентом Vласти.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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