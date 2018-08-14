Мир за ночь. 13-14 августа 2018 года

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет. Документ предполагает военную помощь Украине и меры, направленные на сдерживание России, Ирана и КНДР. Также в нем есть пункт о замораживании сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря важным шагом в ослаблении региональной напряженности. Илон Макс ведет переговоры о выкупе акций Tesla.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом $716 млрд на 2019 финансовый год. Согласно бюджету количество военнослужащих вырастет примерно на 16 тысяч. На 2,6% будет увеличено их денежное довольствие. Документ предполагает военную помощь Украине и меры, направленные на сдерживание России, Ирана и КНДР. Кроме того, будут выделены средства на строительство 12 новых кораблей, двух подводных лодок и трех скоростных судов береговой охраны, а также закупку 93 многоцелевых истребителей F-35 и вертолетов.

Также в принятом США оборонном бюджете есть пункт о замораживании сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу, который позволяет военным самолетам двух стран совершать наблюдательные полеты над территорией друг друга. В бюджете говорится, что деньги на программу выделять запрещено, пока президент США не предоставит Конгрессу доказательства выполнения Россией условий соглашения. Кроме того, в документе указано, что Россия нарушает условия договора и должна, в частности, прекратить использовать информацию, полученную во время полетов, в разведывательных целях, а также предоставлять сведения о цели планируемых облетов.

Экономический советник при Белом доме США Кевин Хассетт рассказал, что администрация президента «пристально» следит за экономической ситуацией в Турции, где курс национальной валюты бьет антирекорды. Он назвал падение турецкой лиры на 40% признаком того, что не все в порядке с основами экономической политики Турции. «Когда страна начинает отходить от демократических норм, никогда не знаешь, что случится затем в экономике, думаю, там много неопределенности», - заявил Кевин Хассетт.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря важным шагом в ослаблении региональной напряженности. «Этот исторический документ демонстрирует важность регионального сотрудничества, которое имеет жизненно важное значение для поддержания международного мира и безопасности», - говорится в сообщении пресс-офиса главы ООН. Генсек ООН считает, что «конвенция будет иметь неоценимое значение в урегулировании широкого круга давних проблем среди прикаспийских государств и является знаменательным достижением регионального сотрудничества и принципа многосторонних отношений».

Глава Tesla Илон Маск подтвердил переговоры с Суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF) о выкупе акций автопроизводителя. «Я продолжаю переговоры с саудовским фондом, но я также веду переговоры с рядом других инвесторов. Я всегда это планировал, потому что хотел бы, чтобы у Tesla по-прежнему был широкий состав инвесторов», - написал он в блоге компании. Он добавил, что нужно завершить переговоры, прежде чем представлять конкретные предложения совету директоров. Маск отметил, что саудовский фонд несколько раз за последние два года обращался к нему с предложением выкупить Tesla. Фонд приобрел 5% в компании, а в конце июля 2018 года его представитель сообщил Илону Маску, что PIF готов вложить деньги в выкуп акций, находящихся в свободном обращении.

Телерадиокорпорация Би-би-си сообщила о нападении на свою съемочную группу в Малави со стороны местных жителей, принявших журналистов за ритуальных убийц. По данным телеканала, журналисты расследовали череду убийств детей в северной части Малави. Местные жители считают, что «колдуны» продают части тел погибших. Съемочной группе Би-би-си удалось найти одного из предполагаемых убийц. Журналист издания притворился бизнесменом, который хотел бы заказать амулет из части человеческого тела, приносящий богатство. Съемочная группа встретилась ночью с «колдуном», чтобы обсудить детали сделки. В этот момент на них напали местные жители, приняв всех четверых за убийц. Вскоре на месте происшествия появились местные полицейские и спасли съемочную группу.