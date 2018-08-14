Юрий Пак подал кассационную жалобу в Верховный суд

1 июня 2017 года стало известно, что учителя Юрия Пака, осужденного за лжетерроризм, освободят из заключения, заменив неотбытый срок штрафом. Тогда руководитель пресс-службы областного суда Карагандинской области Гульбаршин Житикова заявила, что на судебном заседании Пак Юрий свою вину признал и раскаялся в совершенном преступлении.

Позже Vласть записала большое интервью с Юрием Паком и его женой Ольгой.

Во вторник, 14 августа 2018 года, Пак подал кассационную жалобу в Верховный суд Казахстана. В телефонном разговоре он рассказал, что «признание вины» считает неправомочным.

«Я вышел с признанием устным и неправомочным. По закону, чтобы выйти досрочно, нет необходимости признавать свою вину. Но по какой-то причине пресс-служба суда сделала акцент на том, что произошло мое раскаяние во время суда. Тогда мне дали понять, что если я хотя бы не сделаю вид, что я раскаиваюсь, то, скорее всего, меня не отпустят по 173 статье, то есть досрочно под штраф. Я сказал, что я не буду признавать вину. Был со мной адвокат, он сказал, что это неправомочное признание, оно не запрещает нам в дальнейшем защищаться, потому что есть правомочное признание, когда ты подписываешь и полностью вину берешь на себя. А есть когда это просто разговоры о сожалениях. Такое было признание вины, которое было практически истребовано у меня непонятно для чего», - говорит Юрий Пак.

«Почему я не подавал около года кассационную жалобу? Было понятно на тот момент, что отрицательная позиция у власти по отношению к моему делу, это исходило даже от пресс-службы Верховного суда и от прежнего руководства. Сейчас ситуация очень сильно изменилась. Сменилось руководство, и сменилась политика Верховного суда. Новое руководство нацелено на реформы. Даже мера наказания по 273 статье, за которую я отбывал наказание, ее изменили. Ее перевели в разряд средних из тяжких. То есть государство пересмотрело, может быть, на основании моего дела, может, на основе позиции населения, общества, - комментирует учитель. - Даже когда это все происходило со мной, люди говорили: «Мы бы, может, дали вам другую меру наказания, но по закону есть минимальный срок». Изменения в этом плане говорят, что, может быть, есть надежда. Многие начали говорить: «Посмотри, как изменилась ситуация, посмотри, как декларируется, что у нас меняется судебная система. Посмотри, сколько оправдательных приговоров, увеличилась статистика отмены неправильных решений». Чего на момент 2016-2017 года практически не было. Сейчас ситуация меняется, люди говорят, что есть шанс добиться правого решения в моем вопросе. Я проконсультировался, с женой поговорил. Посмотрим».

Также Юрий Пак отметил, что у них появились дополнительные экспертизы, которые доказывают его невиновность.

«Это довольно серьезные экспертизы, которые мы отправили в Верховный суд, и думаю, это тоже поможет разобраться новому руководству в том, что, может быть, была допущена ошибка, которую они не смогли увидеть сразу в тот момент. В совокупности мы все рассмотрели и решили подать кассационную жалобу. А так надежды практически не было, я весь год даже не питал надежд. Это финансовые затраты, эмоциональные затраты и так далее. Не хотелось. А тут сложившиеся факты говорят, что, по-моему, ситуация меняется, и наше дело может быть пересмотрено и может быть вынесено справедливое решение о том, что я не был виновен по этому делу».

Дело карагандинского учителя физики Юрия Пака получило широкий общественный резонанс. Пак предстал перед судом в июле 2016 года. По версии обвинения, 14 апреля 2015 года Пак, находясь в стенах школы, позвонил со своего смартфона в службу экстренного реагирования и сообщил о том, что в карагандинском ЦУМе заложена бомба.

Пак сначала выступал в суде в качестве свидетеля, но позже его статус сменился на подсудимого. Потерпевшими по делу признаны УВД города Караганды, управление по чрезвычайным ситуациям, станция скорой и неотложной помощи и сам торговый центр. Городской суд приговорил учителя к двум годам лишения свободы. В ноябре 2016 года суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов осужденного. 10 марта 2017 года по амнистии оставшийся срок Юрию Паку сократили на 5 месяцев и 12 дней.

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1. Документальный фильм «Учитель»

2. Юрий Пак выйдет на свободу

3. ВИДЕО. Учитель. Возвращение

4. Юрий Пак, учитель: «Мне предложили сделку со следствием, чтобы «закрыть» годовой отчёт»