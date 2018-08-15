Мир за ночь. 14-15 августа 2018 года

На 81-ом году жизни умер Эдуард Успенский; Основатели Tinder обвинили владельцев сервиса в мошенничестве; В США опубликован доклад о надругательствах сотен священников Пенсильвании над детьми; Вконтакте планирует раскрыть статистику запросов со стороны властей; Число жертв в Генуе достигло 31;

Писатель и сценарист Эдуард Успенский ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщает газета Коммерсант. Создатель Колобков, Чебурашки и Простоквашино к концу жизни боролся с тяжелым заболеванием.

Дочь Эдуарда Успенского Ирина подтвердила смерть писателя. «К сожалению, Эдуард Николаевич скончался. Увы»,— сказала она. Ранее в СМИ сообщалось о том, что в августе Успенский вернулся из Германии, где лечился «от тяжелого заболевания». Последние две недели народный писатель и сценарист не вставал с постели.

Эдуард Успенский родился в Московской области в 1937 году. Он известен своими книгами «Крокодил Гена и его друзья», «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Федор, пес и кот». Его произведения переведены более чем на 25 языков. По сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультипликационных фильмов.

Основатели Tinder Шон Рэд, Джастин Матин и Джонатан Бадин подали в суд на владеющую сервисом InterActiveCorp (IAC) и ее дочернюю структуру Match Group, сообщают Ведомости со ссылкой на CNBC. По их мнению, компания обманула сотрудников Tinder по меньшей мере на миллиарды долларов, манипулируя финансовой информацией и занижая оценку сервиса.

В иске говорится, что IAC в декабре 2016 г. временно назначила гендиректором Tinder Грега Блатта, руководившего также Match Group. Это было сделано для того, чтобы Блатт имел возможность влиять на оценку сервиса. С его помощью IAC якобы снизила стоимость опционов на акции, которыми владеют основатели сервиса и его первые сотрудники. По условиям заключенных с ними контрактов владелец сервиса должен был в случае повышения оценки компании производить дополнительные выплаты. Оценка сервиса была важна при выплатах, которые осуществлялись в 2017 и 2018 годах. Следующие выплаты будут производиться в 2020 и 2021 годах.

В свою очередь в IAC утверждают, что иск не заслуживает внимания. Компания будет защищать свои интересы. «С момента создания Tinder Match выплатила компенсацию в размере $1 млрд учредителям и сотрудникам Tinder. Что касается претензий, заявленных в жалобе, факты просты: оценка с участием двух независимых глобальных инвестиционных банков была проведена строго в соответствии с условиями контрактов. Господину Рэду и его веселой группе истцов не понравились результаты оценки», – пояснили в компании.

Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 году. Сейчас приложение работает более чем в 190 странах. Оно зарабатывает на рекламе в бесплатной версии и подписках на платные версии. У сервиса есть также две платные версии – Tinder Plus и Tinder Gold, дающие дополнительные возможности для поиска знакомств.

Большая коллегия присяжных опубликовала доклад о многочисленных случаях надругательств сексуального характера со стороны католических священников нескольких епархий штата Пенсильвания в отношении малолетних детей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на NBC.

Во вторник по итогам двухлетнего расследования коллегия опубликовала 884-страничный, частично отредактированный доклад, в котором приводятся доказательства многочисленных случаев насилия над детьми со стороны служителей церкви в шести епархиях штата, начиная с 1950-х годов. В документе говорится, что более 300 священников совершили за этот период надругательства над более чем одной тысячью несовершеннолетних. При этом коллегия присяжных считает, что реальное число детей, пострадавших от таких действий, гораздо больше.

Выводы коллегии, скорее всего, не приведут к каким-либо юридическим последствиям для разоблаченных священников, так как возбудить уголовные дела в их отношении в большинстве случаев невозможно в связи с истечением срока давности.

Социальная сеть «ВКонтакте» планирует публиковать статистику поступающих от органов власти запросов, сообщает русская служба BBC. Таким образом компания отреагировала на обвинения о передаче данных о пользователях властям.

«Мы планируем сделать процесс более прозрачным и делиться общей статистикой запросов», – заявили представители «ВКонтакте».

Россиян стали чаще обвинять по уголовным статьям на основе их активности в социальных сетях. Так, по данным правозащитной группы «Агора», в 2016 году органы завели 298 дел против пользователей, в 2017-м - уже 411, их в основном обвиняют по по экстремистским статьям. Правозащитная группа также утверждает, что администрация «ВКонтакте» активно сотрудничает со следственными органами, раскрывает данные пользователей, их адреса, телефоны, время выхода в интернет. В данный момент сотням пользователям социальной сети грозит реальный тюремный срок за картинки из интернета.

Газета Corriere della Sera со ссылкой на данные МВД сообщила, что число жертв в результате обрушения моста в городе Генуя достигло 31, среди которых числятся 2 детей, передает агентство ТАСС. Ранее власти сообщали только о 26 погибших.

Во вторник в Генуе на северо-западе Италии во время сильного ветра и непогоды обрушилась часть моста. По данным СМИ в момент инцидента на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика.