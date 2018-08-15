Нацвалюта умеренно укрепила свои позиции
Тенге держится у отметки в 362 за доллар
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

По итогам утренних торгов в среду средневзвешенный курс доллара составил 362,18 тенге, показав рост на 1,10 тенге относительно утренних торгов во вторник.

Объем торгов во вторник на утренней сессии составил $45,3 млн, показав снижение на 18,5 млн по сравнению с объемами утренних торгов вторника.

Ранее 9 августа Национальный банк объяснил падение тенге ужесточением санкций в отношении России и снижением цен на нефть. В тот же день в течение торговой сессии курс национальной валюты ослаб на 1,6% до 354,06 за доллар на фоне падения российского рубля на 4,2% до 66,3 к доллару и снижения стоимости котировок на 3% до $72 за баррель.

Издание The Bell в тот же день писало, что публикация американского санкционного законопроекта в среду, предлагающего ввести санкции против государственных банков и государственного долга России, вызвала на российском рынке самый сильный шок с момента апрельских санкций.

Вслед за этим появилась информация о том, что с 22 августа США собираются вводить новые санкции против России за отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

В результате во время утренних торгов в четверг биржевой курс доллара достиг отметки в 66,73 рубля – впервые с начала августа 2016 года. Тем не менее, как пишет Reuters, рубль предпринимал попытки сократить потери - участники рынка объясняют это возможной продажей сильно подорожавшей валюты экспортерами и фиксацией прибыли в спекулятивных позициях. Благодаря этому к 20:30 по времени Астаны пара рубль-доллар была вблизи 66,12, показывая 0,9% снижение со времени закрытия предыдущих торгов.

Аналитики считают, что при отсутствии новых негативных новостей паника прекратится до 22 августа, а рубль и корпоративный сектор России начнут медленно восстанавливаться. Если прогнозы окажутся верными, рынкам остается ждать ответных мер со стороны России и привыкать к курсу доллара по 66-67 рублей, пишет The Bell.

Алпамыс Уалбеков
Алпамыс Уалбеков

Журналист

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