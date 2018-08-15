Власти Алматы не разрешают провести митинг из-за транспорта и зеленых насаждений

Акимат Алматы прислал отказ в ответ на скорректированный запрос о проведении митинга за реформу МВД в период между 11 августа и 11 сентября. Об этом сообщил один из общественных активистов Альнур Ильяшев на своей странице Facebook . Свое решение акимат объяснил обеспечением прав и свобод других лиц, функционированием транспорта и сохранением зеленых насаждений.

«В соответствии с законами Республики Казахстан от 17 марта 1995 года «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан» и от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», рассмотрев заявления Ильяшева А.К. от 1 августа 2018 года, в целях обеспечения прав и свобод других лиц, общественной безопасности, а также нормального функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности зеленых насаждений и малых архитектурных форм, акимат города Алматы постановляет:

1. Отказать Ильяшеву А.К. в проведении митинга в период с 11 августа по 11 сентября 2018 года с 9.00 до 18.00 часов в сквере за кинотеатром «Сары Арка».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Алматы А. Кырыкбаева», – говорится в постановлении.

Альнур Ильяшев отметил, что в постановлении не говорилось о проводящихся в настоящее время ремонтных работах, которые являлись основанием для отказа на прошлые запросы.

Напоминаем, что спустя несколько дней после убийства фигуриста Дениса Тена активисты подавали заявку на проведение митинга за реформирование системы МВД в сквере за кинотеатром «Сары Арка» днем 4 августа. Они получили отказ, обоснованный тем, что в этот день в этом месте будут проходить мероприятия, приуроченные ко Дню спорта (сам праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье августа). Мероприятие, приуроченное ко Дню спорта, проходило 4 августа в сквере, несмотря на то, что там уже начались ремонтные работы.

Позже алматинские активисты подали 32 заявления на проведение митинга за реформу МВД - с 11 августа до 11 сентября. Они получили 32 отказа от акимата - власти города сослались на ремонтные работы.

Сквер за кинотеатром «Сары Арка» определен маслихатом Алматы как место для проведения митингов и собраний, в иных местах их проводить не разрешается. При этом митинги, в соответствии с законодательством, должны быть санкционированы администрацией города - заявка на проведение митинга подается за десять дней до его проведения.