Друзья Александра Кузнецова рассказали о его выезде из страны

Друзья и знакомые Александра Кузнецова, который был осужден за драку у бара "Чукотка" в марте 2015 года, сообщают, что он покинул Казахстан, передает Sputnik .

«Саша говорил, что не может в этой стране находиться больше, потому что со всех сторон задавлен. Он восстановил документы, все по закону, оплатил все штрафы и положенные платежи. Он не прятался, не уходил какими-то черными путями. У него не было ограничения на выезд. То есть все было законно. Он совершенно официально покинул эту страну, не прячась, не скрываясь. А место не называет, где находится, по понятным причинам. Уехал он гораздо раньше, чем появилось вчерашнее постановление Алматинского областного суда. Когда точно – не знаем, но дня три с ним уже связи нет, это точно», — рассказали друзья Александра Кузнецова.

По их словам, Александр пробовал устроиться на работу, но его никуда не брали.

«Прокомментировать ничего не могу. По всей видимости, Александр уехал, связи с ним нет, куда именно уехал – не сообщил», – сообщил Vласти источник, близкий Кузнецову.

Кузнецов был осужден за драку у бара «Чукотка» в Алматы, в результате которой погиб Сырым Мураткалиев. В июне 2015 года судом первой инстанции Кузнецов был приговорен к заключению сроком на полтора года по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В январе 2016 года апелляционная коллегия Алматинского городского суда отменила приговор суда первой инстанции. Кузнецова признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

2 июля 2018 года Капшагайский городской суд заменил неотбытый срок денежным штрафом. С расчетом один месячный расчетный показатель за четыре дня лишения свободы Кузнецов вышел на свободу заплатив штраф в размере 1 097 281 тенге.

14 июля в Алматинском областном суде в Талдыкоргане прошло рассмотрение дела Александра Кузнецова. Брат погибшего в драке Сырыма Мураткалиева Даулет Мураткалиев подал апелляцию на решение первой инстанции о замене неотбытого наказания на штраф. Суд удовлетворил частную жалобу Мураткалиева и отменил постановление Капшагайского суда.