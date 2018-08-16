Мир за ночь. 15-16 августа 2018 года

В Легурии в связи с обрушением моста на год введен режим ЧС; беженцы из Венесуэлы получат почти $50 млн помощи от ООН; Google создал базу данных политической рекламы; Дональд Трамп отозвал у экс-главы ЦРУ доступ к секретной информации; сотни человек вышли на «Марш матерей» в Москве.

Власти Италии объявили о введении в регионе Лигурия режима чрезвычайной ситуации на год в связи с обрушением моста недалеко от города Генуи, сообщают Ведомости со ссылкой на информагентство ANSA.

Премьер-министр Джузеппе Конте рассказал, что о введении режима ЧС попросил губернатор региона Джованни Тоти, и его запрос был одобрен. Из национального чрезвычайного фонда на ликвидацию последствий будет выделено 5 млн евро.

Днем 14 августа участок автомобильного моста длиною в 200 м обрушился на подъезде к городу Генуя. По последним официальным данным, погибли не менее 39 человек. В полиции не исключают, что число жертв может увеличиться. Во время ЧП на мосту находились 35 автомобилей. Местные власти считают, что причиной обрушения мостового пролета могло стать ослабление несущих конструкций.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международная организация по миграции (МОМ) намерены направить на помощь странам, принимающим беженцев из Венесуэлы, 46 и 32 миллиона долларов соответственно, передает «РИА Новости».

По его словам, помимо этих двух организаций в помощи более чем 2,3 миллионам венесуэльских беженцев участвуют и другие агентства, фонды и программы ООН. На данный момент МОМ и УВКБ были выделены около 6,2 миллиона долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации. В самой Венесуэле ООН ведет деятельность в области здравоохранения, питания, сельского хозяйства.

Google создала специальный сервис для отслеживания информации о политической рекламе, размещенной на ее ресурсах, сообщает «РИА Новости». В специальную базу будут внесены рекламодатели, которые, начиная с 31 мая, потратили на политическую рекламу в Google более 500 долларов.

«В этой базе данных вы найдете сведения о политических объявлениях, которые показывались на Google и на ресурсах наших партнеров для продвижения кандидатов на должность в федеральных органах власти», - говорится в официальном заявлении.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке президента США Дональда Трампа на выборах-2016 через соцсети. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы.

Президент Дональд Трамп отозвал доступ экс-главы ЦРУ Джона Бреннана к секретным материалам, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на Reuters. Трамп назвал это ответом на «серию необоснованных и возмутительных» заявлений Бреннана о нынешнем руководстве в Белом доме.

«Бреннан недавно использовал свой статус бывшего высокопоставленного чиновника с доступом к крайне секретной информации, чтобы сделать серию необоснованных и вопиющих утверждений — диких выпадов в интернете и по телевидению — об этой администрации», - сказал Трамп.

Бреннан, возглавлявший ЦРУ при президенте Бараке Обаме, раскритиковал Трампа за ситуацию с Омаросой Маниголт-Ньюман, бывшей сотрудницей Белого дома, которая написала книгу о злоупотреблениях в администрации Трампа. В сообщении представителя Белого дома Сары Сандерс говорится, что администрация Трампа изучает возможность отзыва доступа других бывших высокопоставленных чиновников к секретным документам.

В среду на несогласованный с властями «Марш матерей» в Москве пришло до тысячи человек, сообщает The Bell. Марш начался на Пушкинской площади, откуда участники акции прошли по Тверскому и Никитскому бульвару до здания Верховного суда.

Акция проводилась в поддержку фигуранток дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик. Несмотря на несогласованность акции поддержки с властями, люди не встретили сопротивления полиции. На конечной точке у здания Верховного суда собравшиеся выкрикивали призыв освободить девушек. Часть детских игрушек, которые принесли с собой участники акции, они оставили у здания суда. «Мы принесли с собой игрушки к Верховному суду, чтобы показать, что детям не место в тюрьме», - рассказала одна из участниц акции Елена.

Девять активистов движения «Новое величие», которым предъявлено обвинение в организации экстремистского сообщества, были арестованы в марте. По данным следствия, участники движения придерживаются ультраправых взглядов, а их лидер на допросе заявил о намерении установить новый порядок в России. Среди задержанных 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик. Суд неоднократно отказывался изменить меру пресечения девушкам несмотря на то, что в заключении у них серьезно ухудшилось здоровье.