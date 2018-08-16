Акимат изымает 5 гектаров земли у «Казахфильма»

Управление земельных отношений Алматы при акимате города принудительно изымает 5,5482 гектаров неделимого земельного участка АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова» для строительства национально-культурного комплекса «Ethnoland». «Казахфильм» выражает свое несогласие и заявляет, что акимат нарушает закон, информирует пресс-служба «Казахфильма».

«В земельном акте о праве временного возмездного землепользования от 2010 года земельный участок, арендуемый на 50 лет киностудией, является неделимым. Таким образом, изъятие части земельного участка будет прямым нарушением действующего земельного законодательства РК в связи с неделимостью изымаемого земельного участка», - говорится в сообщении.

Кроме того, «Казахфильм» «напоминает», что по Земельному кодексу «исключительными случаями для принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд являются строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, строительство (реконструкция) аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов, тоннелей, и т.д.».

«В случае изъятия части земельного участка произойдет срыв киносъемочного процесса нескольких фильмов, производимых в рамках утвержденного тематического плана министерства культуры и спорта РК», - дополняют в пресс-службе.