В Казахстане внедрят электронные трудовые договоры. Об этом сообщил в пятницу вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана Нариман Мукушев, передает Казинформ .

«В первую очередь, внедрение электронных трудовых договоров облегчит процесс трудоустройства для работников: поскольку личное дело будет формироваться автоматически, отпадет необходимость сбора документов. Такой способ взаимодействия между работником и работодателем будет удобным для тех, кто работает без прямого контакта, на удалении, а также для вахтовиков», - сказал Нариман Мукушев.

Как пишет информагентство, заключение электронных трудовых договоров даст возможность определить обязательства работодателя и защитить работника от социальных угроз благодаря мониторингу поступающих пенсионных отчислений, социальных взносов и переводов. Для работодателя оптимизируется кадровое делопроизводство, он сможет получать достоверные данные по удостоверению личности, диплому об образовании, трудовой деятельности, стаже и квалификации работника.

Вице-министр подчеркнул, что государству это позволит осуществлять мониторинг и контроль наличия трудовых отношений с работодателями, а также прогнозировать кадровые перетоки граждан и предпринимать меры по их трудоустройству.

В данный момент на базе министерства труда и социальной защиты населения создано единое хранилище по учету электронных трудовых договоров. В электронном договоре будут указаны все данные бумажного носителя: реквизиты сторон, условия труда, режим отдыха, размер заработной платы, права и обязанности работника и работодателя. Подписываться он будет электронной цифровой подписью. Кроме того, становится обязательной регистрация вносимых в него изменений, а также сведений при прекращении действия договора. Переведенные в электронный формат трудовые договоры приведут к автоматизации кадрового учета, исключению бумажных трудовых книжек и других бумажных документов.

В итоге, как отметил вице-министр, общее количество бумажных документов, от которых можно будет отказаться, составит 16 млн.

Также Мукушев заявил, что в настоящее время министерством подготовлен пакет поправок в законодательство с целью урегулирования правового статуса электронных трудовых договоров и обязательств работодателя по предоставлению сведений о трудовых отношениях.