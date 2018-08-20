​Французская нефтяная компания Total покинула Иран

Французская нефтяная компания Total официально покинула Иран. Ранее руководство компании сообщало о возможном уходе из страны, если Total не сможет получить специальное разрешение от США, которое могло защитить ее от вторичных санкций со стороны Вашингтона, пишет РИА-Новости .

«Total официально вышла из договоренности по разработке Южного Парса 11», – приводит агентство заявление министра нефти Бижана Зангане.

В мае Total сообщила, что выйдет из проекта до 4 ноября, если не сможет получить специальное разрешение от американских властей на продолжение работы в Иране, которое смогло бы защитить ее от вторичных санкций.

Сейчас Иран ищет замену компании в реализации проекта «Южный Парнас 11». Место Total может занять китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» в 2015 году, а также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе в отношении стран, ведущих с ним бизнес.