Назарбаев считает необходимым повышать зарплаты госслужащим

В ходе встречи с председателем Агентства по делам
государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил необходимость повышения зарплаты
госслужащим, сообщается на сайте Акорды.
«Сегодня на базе двух министерств и акиматов реализуется пилотный проект, в рамках которого заработная плата сотрудников этих госорганов повысилась более чем в два раза. Это позволяет принимать на работу специалистов, обладающих более высокими компетенциями. Данный опыт необходимо распространить на всю систему государственной службы», - подчеркнул Назарбаев.
Шпекбаев в свою очередь доложил президенту о принимаемых мерах по усилению противодействию коррупции, переводу оказания государственных услуг в электронный формат, повышению зарплат государственных служащих и персональной ответственности первых руководителей государственных органов.
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