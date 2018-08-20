Назарбаев считает необходимым повышать зарплаты госслужащим

В ходе встречи с председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил необходимость повышения зарплаты госслужащим, сообщается на сайте Акорды.

«Сегодня на базе двух министерств и акиматов реализуется пилотный проект, в рамках которого заработная плата сотрудников этих госорганов повысилась более чем в два раза. Это позволяет принимать на работу специалистов, обладающих более высокими компетенциями. Данный опыт необходимо распространить на всю систему государственной службы», - подчеркнул Назарбаев.

Шпекбаев в свою очередь доложил президенту о принимаемых мерах по усилению противодействию коррупции, переводу оказания государственных услуг в электронный формат, повышению зарплат государственных служащих и персональной ответственности первых руководителей государственных органов.