Китай ввел ответные пошлины на американские товары

Правительство Китая в четверг ввело ответные пошлины в 25% на американский импорт общей стоимостью $16 млрд, сообщает « ТАСС » со ссылкой на «Центральное телевидение Китая». Они вступили в силу в 12:01 по местному времени.

Правительство КНР выразило протест в связи с введением США второго пакета пошлин. «Китай заявляет в связи с этим решительный протест и будет вынужден пойти на необходимый ответный удар», – заявило министерство коммерции КНР.

Также Китай заявил о намерении инициировать разбирательство во Всемирной торговой организации: «Для защиты свободной торговли и многосторонней системы, а также для отстаивания своих законных прав и интересов Китай посредством механизма урегулирования споров ВТО инициирует разбирательство в отношении введения пошлин», - сообщили в министерстве.

В четверг были введены пошлины в размере 25% на экспортируемые Китаем в США товары. Общая стоимость облагаемой пошлинами китайской продукции оценивается в $16 млрд, а в список войдут 279 наименований китайской продукции. Это вторая часть 25-процентных пошлин на импорт из Китая, первая часть была введена 6 июля на товары суммой $34 млрд.