Белка сделала Алматы хороший PR и окупила вложенные средства – Байбек

Аким Алматы Бауыржан Байбек объяснил, зачем была установлена гигантская белка на Атакенте, сообщает « Казинформ ». Глава города рассказал, что таким образом надеется дать развитие туризму в мегаполисе.

«Самый развивающийся вид бизнеса – это туризм. И в том числе культурный, event-туризм. Они приносят больше всего денег. О городе должны говорить. В мире есть 600 городов, которые формируют 2/3 мирового ВВП. И Алматы - единственный казахстанский город, который входит в их число», – сказал Бауыржан Байбек, выступая перед алматинскими педагогами на августовском совещании.

Аким отметил, что гигантская фигура белки на Атакенте вызвала большое количество обсуждений. После сооружения арт-объекта, по словам главы города, об Алматы написали многие международные СМИ, что окупило сполна инвестированные бюджетные средства.

«О Белке, а значит, об Алматы, сказали многие мировые СМИ, в том числе ВВС, New Yourk Post, Fox News и другие. А сколько российских и казахстанских масс-медиа! За вложенные в Белку деньги мы никогда бы не добились столь мощного информационного эффекта. Теперь приезжающие туристы первым делом спрашивают, где ваша Белка, хочу посмотреть. Многие казахстанцы из других городов приезжают в Алматы не ради Шымбулака или Медеу, они приезжают посмотреть на Белку», - сказал Бауыржан Байбек.

Байбек напомнил, что из 23 млн тенге город инвестировал 15 млн тенге. Он отметил, что в других городах аналогичные арт-объекты стоили дороже, и белка является относительно недорогим проектом.

«По словам автора белки, его аналогичная скульптура Лист в Шанхае, которая в 2 раза меньше по объему, стоит порядка 100 тысяч долларов. Недавно я прочитал, что 10-метровая стальная скульптура индийского скульптора Алиша Капура обошлась Чикаго в миллионы долларов», - привел он примеры.