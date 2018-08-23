Велогонщик Алексей Луценко принес Казахстану второе золото Азиады-2018

Дистанция дисциплины составила 150 километров. Длительное время в отрыве оставался спортсмен из Южной Кореи. Основные же финишные разборки состоялись между пятью спортсменами, среди которых был казахстанец Луценко. Компанию ему составили два японца и два гонщика из Таиланда. Развязка заезда состоялась на самом финише, где буквально на тысячную секунды быстрее стал Луценко - 3:25:25. Второе место у японца Фемиюки Беппу. Третьим стал Навути Липхонгю из Таиланда. Для определения победители гонки потребовался фотофиниш.

Остальные велогонщики показали следующие результаты: Евгений Гидич финишировал на 40 месте, Жандос Бижигитов 42, а Даниил Фоминых 43.

Ранее первую золотую медаль Казахстану на Азиатских играх принес фехтовальщик Дмитрий Алексанин.

Всего казахстанцы завоевали на Азиаде-2018 23 медали – 2 золотые, 6 серебряных и 15 бронзовых.