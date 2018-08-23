Парламент Чехии признал события 1968 года оккупацией

Парламент Чехии принял резолюцию, по которой ввод войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года признан вторжением, оккупацией и нарушением международного права, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на агентство «České noviny». В голосовании участвовали 145 депутатов, решение было принято единогласно.

Голосование было инициировано лидером фракции Христианско-демократического союза (KDU-ČSL) Яном Бартошек. Он заявил, что резолюция должна стать посланием для общественности и других государств.

21 августа 1968 года полумиллионная группировка войск стран Варшавского договора, большинство которой составили советские военные, вошла на территорию Чехословакии и, не встретив сопротивления армии, в течение суток установила контроль над всеми ключевыми пунктами в стране. Пассивное сопротивление союзникам оказывало гражданское население в городах: в Праге сбивали таблички с названиями улиц и указатели, прятали городские карты, препирались с военными на улицах. В результате было убито более 100 граждан Чехословакии, в основном мирных жителей.