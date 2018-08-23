«Самрук-Қазына» переходит на 100%-ный электронный документооборот

Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» с 1 января 2019 года полностью перейдет на электронный документооборот и не будет принимать бумажную корреспонденцию от своих портфельных компаний, сообщил департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Как отмечается, в июле текущего года по поручению председателя правления АО «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова была создана рабочая группа, которая, изучив технические возможности организаций, разработала план перехода на безбумажный документооборот – с использованием ЭЦП. В ходе работы группы выяснилось, что только 17% переписки осуществляется в безбумажном виде, а у 36% компаний отсутствуют соответствующие системы электронного документооборота.

В холдинге отметили, что после реализации проекта, Фонд и дочерние организации смогут переписываться с госорганами и юридическими лицами «без бумаги», а скорость обработки корреспонденции будет составлять до 1 минуты, тогда как сейчас регистрация и обработка документов, отправленных от портфельных компаний, занимает 2 недели.

«Холдинг намерен снизить до 100% расходы на отправку корреспонденции, значительно увеличить скорость обработки писем, усилить исполнительскую дисциплину и снизить показатели просрочек по важным документам. Для этого сотрудники департамента информационных технологий подключат интегрированную систему электронного документооборота в 129 компаниях Фонда», - поясняется в сообщении.

Ожидается, что экономический эффект от этого составит до 2022 года полумиллиарда тенге.

Кроме того, Фонд планирует на постоянной основе оптимизировать внутренние процессы с целью снижения уровня бюрократии.