Министерство финансов презентовало проект трехлетнего бюджета

На внеочередном заседании Общественного совета по государственным финансам с участием министра финансов Бахыт Султанова обсудили проект республиканского бюджета на 2019-2021 годы. По словам вице-министра финансов Татьяны Савельевой, основные направления расходов республиканского бюджета - это развитие человеческого капитала, реального сектора экономики, силовые структуры и общегосударственные расходы.

Как заявила Савельева, расходы республиканского бюджета в 2019 году составят 10 696,7 млрд. тенге, или 16,7 % к ВВП; в 2020 году - 11 080,8 млрд. тенге, или 16 % к ВВП; в 2021 году - 11 427,9 млрд. тенге, или 15,3 % к ВВП.

«При этом приоритет будет отдаваться социальным обязательствам перед гражданами страны. Так, расходы социальной сферы на 2019 год запланированы в объеме 4,7 трлн. тенге, что составляет 44,1% от общего объема расходов и выше плана текущего года на 463 млрд. тенге», - говорится в сообщении ведомства.

По словам замглавы министерства, в скором времени проект трехлетнего бюджета будет представлен на заседании правительства и затем направлен на рассмотрение в мажилис.

На заседании Общественного совета рассказали также о результатах пилотного проекта по подготовке перехода ко всеобщему декларированию с 1 января 2020 года, проводимого в Осакаровском районе Карагандинской области. Так, в ряде сельских округов есть отклонения по активам с данными уполномоченных органов, неактуальны сведения по недвижимости, нет информации по транспортным средствам.

«По результатам пилота разработан предварительный бизнес-процесс по приведению в актуальное состояние сведений об активах, на основании данного анкетирования и анализа представленных деклараций составлен SWOT-анализ», - сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя комитета госдаходов Мади Такиев.

На коллегии также обсуждался вопрос касательно структуры органов государственных доходов. По мнению Такиева, вопрос объединения районных управлений государственных доходов в крупных городах (Астана, Алматы, Шымкент и Караганда) является преждевременным.

«Это проблемы с материально – техническим оснащением, большие очереди в Центрах по приему и обработке информации налогоплательщиков, что в итоге скажется на качестве оказываемых услуг и рейтинге госоргана по времени обслуживания населения. Также есть и негативные моменты, связанные с управлением большим коллективом, что скажется на оперативности и качестве принимаемых решений, соответственно, ослаблении в вопросах налогового администрирования налогоплательщиков. Это повлечет за собой необходимость перерегистрации всех налогоплательщиков в органах юстиции, статистики, как следствие изменение регистрационных данных и кодов органов госдоходов в информационных системах», - сказал Мади Такиев.