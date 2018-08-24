Семью Храпуновых обвиняют в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток
Британский суд обязал Ильяса Храпунова выплатить $500 млн в пользу БТА банка
ФОТО BYFIN.BY

Британский суд вынес решение, обязывающее Ильяса Храпунова, сына бывшего акима Алматы Виктора Храпунова, выплатить $500 млн в пользу БТА банка, сообщает Казинформ.

«БТА банк сообщает, что в результате проводимой работы, в рамках процесса возврата активов, британским судом вынесено решение, обязывающее Ильяса Храпунова выплатить порядка $500 млн в пользу БТА Банка», - говорится в сообщении фининститута.

Как отметили в банке, следующим шагом является признание полученных решений в Швейцарии, так как ответчик Ильяс Храпунов является резидентом этой страны.

Ранее супругов Храпуновых также обвиняли в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных ОПГ. Причиненный ущерб государству превышает $250 млн.

Дело в отношении супругов Храпуновых и еще десяти обвиняемых было принято к рассмотрению 17 июля. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы приговорил Виктора и Лейлу Храпуновых, а также их родственника Айяра Ильясова к заочному аресту. На предварительном слушании 27 июля некоторые подсудимые частично признали вину в предъявленных им преступлениях. Адвокаты просили суд за истечением срока давности прекратить уголовное дело в отношении их подзащитных, однако ходатайства были отклонены.

Жанара Каримова
Жанара Каримова

Фоторедактор интернет-журнала Vласть

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