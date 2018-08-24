Елена Бахмутова покинула пост главы Фонда соцмедстрахования

Елена Бахмутова покинула пост председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» в связи с переходом на другую работу, сообщает Казинформ .

«Этап становления фонда как стратегического закупщика медицинских услуг для населения завершен успешно. Процессы закупа, мониторинга объемов и качества оказанных населению услуг, сбора и управления поступлениями за ОСМС (Обязательное социальное медицинское страхование-V) выстроены, создана основная база регламентирующих деятельность фонда документов. В фонде сформирована профессиональная команда, которая продолжит работу по усовершенствованию всех процедур до запуска процесса оказания медицинских услуг в рамках пакета ОСМС», - резюмировала итоги своей работы в качестве главы фонда Елена Бахмутова.

Решением общего собрания членов Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова избрана председателем совета данной организации. Новый состав совета АФК был принят высшим уполномоченным органом ассоциации на заседании в пятницу.

Приказом министра здравоохранения Казахстана исполняющей обязанности руководителя фонда назначена заместитель председателя ФСМС Ботагоз Жакселекова.