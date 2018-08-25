Мир за ночь. 24-25 августа 2018 года

Разведка США перестала получать данные от осведомителей в Москве; новое уголовное дело возбуждено о пытках в колонии Ярославской области; США не будет выделять $200 млн на помощь Палестине; американский политик Джон Маккейн решил прекратить курс лечения от рака; компания Apple наняла десятки бывших сотрудников Tesla.

Американские спецслужбы перестали получать секретную информацию о действиях и намерениях российских властей от осведомителей в Москве, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на New York Times. Источники, близкие к разведке США, сообщают, что информаторы перестали выходить на связь из-за возможной угрозы их жизням.

Стоит отметить, что по данным осведомителей информаторы не были скомпрометированы или убиты. В американских разведслужбах пришли к выводу, что осведомители затаились из-за более агрессивной контрразведки Москвы, а также в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Источники New York Times отмечают, что на ситуацию также повлияла и высылка американских дипломатов. При этом издание утверждает, что США продолжают перехватывать информацию по различным каналам.

После публикации «Новой газетой» нового видео с издевательствами над заключенными, следователи возбудили второе уголовное дело о пытках в колонии в Ярославской области, сообщает «Русская служба BBC».

Как сообщают в Следственном комитете России, в 2017 году между осужденным и одним из инспекторов произошел словесный конфликт. После этого группа сотрудников «решила наказать осужденного» за оскорбление сотрудника учреждения и за многочисленные нарушения условий содержания. «Удерживая потерпевшего на столе в одном из помещений, сотрудники ФСИН нанесли ему множественные удары», – говорится в заявлении следователей.

В материале «Новой газеты» говорится, что события на записи относятся к декабрю 2016 года. Это видео, как и предыдущее, было распространено фондом «Общественный вердикт».

Президент США Дональд Трамп поручил госдепартаменту перенаправить на другие цели средства, выделенные на помощь Палестине, сообщает «Коммерсант».

«Это решение было принято с учетом вызовов, которые стоят перед международным сообществом при оказании помощи в Секторе Газа, где действия «Хамас» угрожают жизни жителей и ухудшают и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию», – указали в издании. Собеседник Reuters в ведомстве подчеркнул, что более $200 млн будут потрачены на «приоритетные проекты в соответствии с национальными интересами США». Организация освобождения Палестины резко раскритиковали решение США и назвала данный ход шантажом.

Американский сенатор Джон Маккейн решил прекратить курс лечения от рака мозга, сообщает «Русская-служба BBC» со ссылкой на заявление семьи политика.

В заявлении семьи Маккейна говорится: «В прошлом году сенатор Джон Маккейн сообщил американцам то, что уже было известно его семье: у него обнаружена агрессивная глиобластома (форма рака мозга), и прогноз был неутешительным. За прошедший год Джон превзошел все ожидания относительно прогноза его продолжительности жизни. Но развитие болезни и неостановимый процесс старения вынесли свой приговор. С присущей ему силой воли он решил прекратить курс лечения».

Джон Маккейн покинул Вашингтон, чтобы быть ближе к семье, живущей в штате Аризона, продолжая играть важную роль в политике. Болезнь была обнаружена в 2017 году, сенатор-республиканец начал курс лечения в июле того же года.

С конца 2017 года Apple приняла на работу десятки бывших сотрудников Tesla, сообщают «Ведомости» со ссылкой на «CNBC». По сведениям источников, зарплата технических специалистов и инженеров по ПО в Apple в 1,5 раза больше, чем в Tesla.

В этом году Apple наняла не менее 46 экс-сотрудников производителя электромобилей, в частности это инженеры-технологи, программисты, специалисты по безопасности и по продажам. Новые сотрудники Apple будут задействованы в реализации проекта создания самоуправляемого автомобиля Titan, разработке программного обеспечения (ПО), дисплеев, аккумуляторов и другой продукции.

«Работать в Tesla непросто. У нас в 100 раз меньше денег, чем у Apple, поэтому они могут позволить себе платить больше», – прокомментировал ситуацию представитель Tesla.