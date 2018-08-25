Казахстанского тяжелоатлета Владимира Седова дисквалифицировали на 8 лет за допинг

Чемпион мира 2009 года по тяжелой атлетике, казахстанский спортсмен Владимир Седов дисквалифицирован на 8 лет за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки допинг-проб, сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF).

Седов занял четвертое место на Олимпийских играх-2008 в Пекине в весовой категории до 85 кг, однако после перепроверки проб, в которых был обнаружен анаболический стероид станозолол, его результат был аннулирован.

Срок дисквалификации начинается с 1 августа 2016 года и продлится до 1 августа 2024 года.

Как сообщалось ранее, за нарушение кодекса WADA (Всемирное антидопинговое агентство) в 2018 году отстранены от соревнований несколько казахстанских спортсменов – они уличены в употреблении запрещенных препаратов. Среди них лыжник Ердос Ахмадиев, тяжелоатлетка Гульназ Шамиева, Софья Емельянова, занимающаяся греблей на байдарках и каноэ, и биатлонистка Анна Кистанова.