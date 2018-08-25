Представители акимата Алматы не явились в суд по иску об отказе в проведении митингов

Представители акимата Алматы не явились на предварительное слушание в субботу по иску активистов о признании незаконным отказа в проведении мирного митинга, сообщил правозащитник Ерлан Калиев на своей странице в Facebook. Судебное заседание отложено на 3 сентября.

«Сегодня в Бостандыкском районном суде г.Алматы состоялось предварительное слушание по иску к акимату г Алматы о признании (незаконным - V) отказа гражданам в проведении мирного митинга в сквере за кинотеатром «Сары Арка». Однако в связи с неявкой представителя ответчика (акимат г.Алматы) судебное заседание было отложено на 3 сентября 12.15.», – написал Калиев на своей странице.

Напомним, что спустя несколько дней после убийства фигуриста Дениса Тена активисты Алматы подавали заявку на проведение митинга 4 августа за реформирование системы МВД. Однако получили отказ, обоснованный тем, что в этот день в сквере за кинотеатром «Сары-Арка» будут проходить мероприятия, приуроченные ко Дню спорта (сам праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье августа). При этом спортивные мероприятия проходили 4 августа в сквере, несмотря на то, что там уже начались ремонтные работы.

Позже алматинские активисты подали 32 заявления на проведение митинга - с 11 августа до 11 сентября. Они получили 32 отказа от акимата - власти города сослались на ремонтные работы. В связи с этим алматинские активисты подготовили иск к акимату города с требованием признать постановление об отказе в проведении митингов незаконным.

Сквер за кинотеатром «Сары Арка» определен маслихатом Алматы как место для проведения митингов и собраний, в иных местах их проводить не разрешается. При этом митинги, в соответствии с законодательством, должны быть санкционированы администрацией города - заявка на проведение митинга подается за десять дней до его проведения.