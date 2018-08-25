Дождь и град ожидаются в Астане

В Астане с 26 по 28 августа ожидаются гроза, временами дожди, возможен град, сообщается на сайте столичного акимата со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Так, 26, 27 и 28 августа в столице переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром в воскресенье туман. 26 и 27 августа днем возможен град. Ветер 9-14 м/с, температура воздуха ночью в воскресенье +7+9°С, днем +15+17°С, в понедельник и вторник ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

Между тем в Северо-Казахстанской области в связи с прогнозом сильных дождей объявлено штормовое предупреждение.

«26 августа в Северо-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный. Местами гроза, туман, град. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с», - говорится в штормовом предупреждении в субботу.

В Петропавловске 26 августа также ожидаются дождь, гроза и град, днем порывы ветра 15-20 м/с.