Новые санкции США против России вступают в силу

Объявленные ранее санкции США против России, которую обвиняют в применении химического оружия, вступают в силу в понедельник, 27 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя госдепартамента.

В пятницу в официальном печатном органе правительства США – в Федеральном регистре – было размещено описание санкций. В частности, санкции подразумевают прекращение любой помощи России по закону об иностранной помощи 1961 года, «кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов». Кроме этого, России не будут выдавать лицензии на экспорт американского оружия и продукции двойного назначения и откажут в «любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке» со стороны любого учреждения США.

Сообщается, что второй, более жесткий, пакет этих санкций может быть введен в ноябре. В этом случае запрет может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.

Основанием для ввода санкций стали обвинения России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. «Госдепартамент установил, что Российская Федерация использовала химическое оружие в нарушение международного права (…) против собственных граждан», - говорится в извещении госдепартамента.

Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.





