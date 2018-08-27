Первый центр появится в Astana Mall уже в этом году, в перспективе их откроют в каждом районе
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Центр городских услуг откроют в Астане
Фото Владимира Третьякова

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В каждом районе Астаны планируется открыть центры городских услуг, первый откроется уже в этом году в Astana Mall, сообщил аким столицы Асет Исекешев в ходе визита в Городской центр мониторинга и оперативного реагирования «iKomek» в рамках реализации проекта «Астана – адалдық алаңы».

«Мы планируем создать центр архитектурных услуг, где блок архитектурно-земельных вопросов. Мы пошли дальше, посмотрели опыт развитых стран. Будет открыт центр городских услуг. Вообще я планирую открыть их не менее четырех в каждом районе, но я думаю, их надо делать больше», - сказал Исекешев.

По его словам, первый центр откроется в этом году в Astana Mall, там будут оказывать услуги по архитектурным, земельным и коммунальным вопросам. «Очень много людей ходят с вопросами перерасчета за тепло, свет, воду в «Энергосбыт», «Теплотранзит», «Астана су арнасы». Услуги образования и социальной поддержки. Люди, которым не достаточно позвонить по 109, которые хотят прийти и решить вопрос, могут прийти», - сказал аким.

Исекешев уточнил, что центры планируется разместить в местах, где есть большая парковка. В первую очередь это торговые центры. «Нормальная обстановка, чай попил, не надо в очереди толпиться в месте, где парковки нет. Получил консультацию, решил вопрос.
В будущем это будет как расширенный ЦОН, кроме ЦОНа там будут все вопросы городских услуг», - сказал аким города.

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