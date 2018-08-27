На одного сотрудника акимата Астаны приходится 1,2 тыс. человек – Исекешев

Из-за притока населения в акимате Астаны самая высокая нагрузка – на одного сотрудника акимата приходится 1275 человек, сообщил глава города Асет Исекешев в ходе визита в Городской центр мониторинга и оперативного реагирования «iKomek» в рамках реализации проекта «Астана – адалдық алаңы».

«По Астане в связи с притоком населения наблюдается самая высокая нагрузка. На одного сотрудника акимата приходится 1275 человек, в некоторых регионах это не более 600 человек. В 2008 году численность населения Астаны было 600 тысяч человек, штат акимата – 1043 единицы. На сегодняшний день - 941 единица, а население выросло почти в два раза и привысило 1,1 млн человек, то есть нагрузка на одного человека акимата выросла в три раза», - сказал Исекешев.

Он уточнил, что структурные подразделения сокращены с 26 до 17, руководящий состав сократился в два раза. За счет внутреннего распределения сотрудников увеличена доля профильных отделов.

«Учитывая резкий рост нагрузки на сотрудников акимата, в рамках пилотного проекта была увеличена зарплата госслужащих акимата Астаны. В настоящее время увеличение зарплаты позволило сократить разрыв к размеру вознаграждения среднего звена менеджеров нацкомпаний», - сказал аким.

Так, по его словам, размеры должностных окладов увеличились в 2-2,5 раза: размер оклада руководителей управлений и их заместителей до 500 тыс. тенге, руководителей отделов - до 350 тыс. тенге, главных специалистов - до 290 тыс. тенге.

Вместе с тем Исекешев сообщил, что в этом году в республиканский бюджет от города будут перечислены 800 млрд тенге, что в пять раз превышает объемы трансфертов, полученных из республиканского бюджета.

В свою очередь председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев отметил, что выполнение поручений главы государства повысить со следующего года зарплату всем госслужащим «проблем не вызовет». Он также перечислил «резервы», за счет которых можно поднять зарплату сотрудникам акимата.

«Это за счет оптимизации административных расходов. Я считаю, что резервы есть, за счёт которых можно поднять заработную плату. Вот отказ от приобретения автотранспорта, переход на такси - это все пойдёт на увеличение. Сокращение управленческих структур, ненужных управленческих должностей», - сказал он.

Ранее президент РК Нурсултан Назарбаев поручил Шпекбаеву распространить опыт повышения зарплат госслужащим на всю систему государственной службы. Это, по мнению президента, позволит брать на работу высококвалифицированных специалистов.